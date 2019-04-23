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Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A)

(2)
Артикул: 116044
  • Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 3
Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 1
Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 2
Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - фото 3
26 770 руб. 
Купить
+ 71 КэтКоинов
Артикул: 116044
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендApple
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт1
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2400 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм4.7
Разрешение экрана1334x750
Цветрозовое золото
Камера, МП12
Поддержка NFCесть
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП7
Функция беспроводной зарядкинет
Слот для карты памятинет
Тип разъема для зарядкиLightning
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 ac
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаметалл, стекло
Время работы в режиме ожидания240 ч
Влагозащищенный корпусесть
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора1960 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаiOS
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDнет
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.138

Смартфон Apple iPhone 7 MN912RU/A 32Gb Rose Gold - современный гаджет с высоким быстродействием и мощным аккумулятором. Обеспечивает высокоскоростной интернет-серфинг, качественную сотовую и видеосвязь, гарантирует быстродействие во всех современных видеоиграх. Оборудован двумя камерами. Основная камера с шестилинзовым объективом, оптической стабилизацией и электронной фокусировкой позволяет снимать на фото динамичные сцены, а видеоролики по разрешению могут достигать формата 4K. Наличие вспышки гарантирует качество снимков при любом освещении. Смартфон Apple iPhone 7 MN912RU/A 32Gb Rose Gold имеет хорошие показатели автономности, так как оснащен мощным аккумулятором.

Особенности:

  • Благодаря наличию влагозащищенного корпуса можно не бояться пользоваться айфоном в дождь;
  • Оптическая стабилизация основной камеры обеспечивает качественную фокусировку;
  • Шестилинзовый объектив гарантирует отличное качество видео- и фотосъемки в условиях низкой освещенности;
  • Разрешение видеороликов, снимаемых с помощью айфона, достигает формата 4K;
  • Благодаря расширенному цветовому диапазону фронтальной камеры, селфи-снимки получаются более естественными;
  • Экран айфона поддерживает технологию 3D Touch, благодаря которой обеспечивается тактильный отклик на любое прикосновение;
  • Четырехъядерный процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность работы;
  • Мощный аккумулятор отвечает за хорошие показатели автономности работы;
  • Наличие функции Apple Pay позволяет оплачивать различные покупки в приложениях, веб-сайтах и магазинах с помощью айфона;
  • Айфон оснащен мощными стереодинамиками с увеличенным динамическим диапазоном;
  • Вместо пароля можно использовать отпечаток пальца;
  • Габаритные размеры корпуса составляют 67.1x138.3x7.1 мм;
  • Оснащен новейшей операционной системой.

Комплектация:

  • Смартфон Apple iPhone 7 MN912RU/A 32Gb Rose Gold;
  • Зарядное устройство;
  • Наушники;
  • Переходник с Lightning на 3.5;
  • Ключик для извлечения SIM-карты;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A)

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A)



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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Пользуюсь несколько месяцев. Отличный смартфон даже в 2019

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Служба доставки на высоте, нареканий нет!


23.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Пользуюсь несколько месяцев. Отличный смартфон даже в 2019

Недостатки:
Не выявлено

Комментарий:
Служба доставки на высоте, нареканий нет!

Самовывоз невозможен
Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 26770 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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