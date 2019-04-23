Смартфон Apple iPhone 7 32Gb Rose Gold (MN912RU;A)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Примем старый смартфон в трейд-ин
|Бренд
|Apple
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|1
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|2400 МГц
|Оперативная память
|2 Гб
|Встроенная память
|32 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|4.7
|Разрешение экрана
|1334x750
|Цвет
|розовое золото
|Камера, МП
|12
|Поддержка NFC
|есть
|Ударопрочный корпус
|нет
|Фронтальная камера, МП
|7
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Слот для карты памяти
|нет
|Тип разъема для зарядки
|Lightning
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 ac
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Материал корпуса
|металл, стекло
|Время работы в режиме ожидания
|240 ч
|Влагозащищенный корпус
|есть
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|1960 мАч
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Операционная система
|iOS
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|нет
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.138
Смартфон Apple iPhone 7 MN912RU/A 32Gb Rose Gold - современный гаджет с высоким быстродействием и мощным аккумулятором. Обеспечивает высокоскоростной интернет-серфинг, качественную сотовую и видеосвязь, гарантирует быстродействие во всех современных видеоиграх. Оборудован двумя камерами. Основная камера с шестилинзовым объективом, оптической стабилизацией и электронной фокусировкой позволяет снимать на фото динамичные сцены, а видеоролики по разрешению могут достигать формата 4K. Наличие вспышки гарантирует качество снимков при любом освещении. Смартфон Apple iPhone 7 MN912RU/A 32Gb Rose Gold имеет хорошие показатели автономности, так как оснащен мощным аккумулятором.
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23.04.2019
Пользуюсь несколько месяцев. Отличный смартфон даже в 2019
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Служба доставки на высоте, нареканий нет!
23.04.2019
Пользуюсь несколько месяцев. Отличный смартфон даже в 2019
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
Служба доставки на высоте, нареканий нет!