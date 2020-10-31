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Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RUA)

Артикул: 116042
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 4
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 1
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 2
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 3
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RU;A) - фото 4
28 980 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 116042
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендApple
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт1
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2400 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм4.7
Разрешение экрана1334x750
Цветчерный
Камера, МП12
Поддержка NFCесть
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП7
Функция беспроводной зарядкинет
Слот для карты памятинет
Тип разъема для зарядкиLightning
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 ac
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаметалл, стекло
Время работы в режиме ожидания240 ч
Влагозащищенный корпусесть
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора1960 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаiOS
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDнет
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.138

Смартфон Apple iPhone 7 MN8X2RU/A 32GB Black представляет собой современный девайс, оснащенной самой современной операционной системой. Безупречная связь как дома, так и в роуминге. Быстрый отклик на вызов, с какого бы устройство он не поступал. Стильный дизайн, тонкий профиль. Экран покрыт олеофобным стеклом, устойчивым к появлению на нем отпечатков пальцев. Технология 3D Touch обеспечивает отклик экрана айфона на каждое прикосновение, причем сила отклика настраивается вручную. Экран яркий, с широким углом обзора. Основная камера обеспечивает хорошее качество видео- и фотосъемки при любом освещении, а фронтальная - качественное видеообщение и отличные селфи-снимки. Смартфон Apple iPhone 7 MN8X2RU/A 32GB Black имеет влагозащищенный корпус, позволяющий не бояться попадания на айфон дождевых капель и даже краткосрочного погружения на глубину.

Особенности:
  • Благодаря наличию влагозащищенного корпуса можно не бояться пользоваться айфоном в дождь;
  • Оптическая стабилизация основной камеры обеспечивает качественную фокусировку;
  • Шестилинзовый объектив гарантирует отличное качество видео- и фотосъемки в условиях низкой освещенности;
  • Разрешение видеороликов, снимаемых с помощью айфона, достигает формата 4K;
  • Благодаря расширенному цветовому диапазону фронтальной камеры, селфи-снимки получаются более естественными;
  • Экран айфона поддерживает технологию 3D Touch, благодаря которой обеспечивается тактильный отклик на любое прикосновение;
  • Четырехъядерный процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность работы;
  • Мощный аккумулятор отвечает за хорошие показатели автономности работы;
  • Наличие функции Apple Pay позволяет оплачивать различные покупки в приложениях, веб-сайтах и магазинах с помощью айфона;
  • Айфон оснащен мощными стереодинамиками с увеличенным динамическим диапазоном;
  • Вместо пароля можно использовать отпечаток пальца;
  • Габаритные размеры айфона составляют 67.1x138.3x7.1 мм;
  • Оснащен новейшей операционной системой.
Комплектация:
  • Смартфон Apple iPhone 7 MN8X2RU/A 32GB Black;
  • Зарядное устройство;
  • Наушники;
  • Переходник с Lightning на 3.5;
  • Ключик для извлечения SIM-карты;
  • Документация;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RUA)

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RUA)

 



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Смартфон Apple iPhone 7 32GB Black (MN8X2RUA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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