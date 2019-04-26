Наушники Creative EP-630 Black

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Creative
|Тип товара
|Наушники
|Микрофон
|нет
|Конструкция
|внутриканальные
|Отсоединяемый кабель
|нет
|Система активного шумоподавления
|нет
|Складная конструкция
|нет
|Спортивные
|нет
|Поддержка Apt-X
|нет
|Цвет
|черный
|Диапазон воспроизводимых частот, Гц
|6-23000
|Длина кабеля
|1.2 м
|Разъём наушников
|mini jack 3.5 mm
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26.04.2019
- Дешевые
- Надежные
- Доступные
- Нет пульта
- Не давят на уши (лежа)
- Не вываливаются из ушей
Недостатки:
В своём классе никаких. Вероятно для кого-то будет недостатком отсутствие пульта.
Комментарий:
До этого использовал Синхайзеры "ЦеИкс300". В целом устраивали, но через ~полгода постепенно тих правый наушник. Стал искать замену, наткнулся на эти. Из-за дешевизны купил. По ощущениям звук не сильно хуже (слушаю на sony c6603), провод такой же, но дешевле да и вот уже как полгода прошло и всё еще работают. В дальнейшем буду их брать для "послушать музыку по дороге на работу/домой".
26.04.2019
Отличный звук, глубокие басы (немного бы увеличить), средние и высокие частоты в полном порядке.
Хорошая звукоизоляция и... невероятно долговечные!
Недостатки:
Нет удлинения провода правого наушника, следовательно, носка и "горячее" снятие несколько не комфортно.
Комментарий:
Я меломан, без музыки ни дня. Тщательно подхожу к выбору наушников. Перепробовал множество вариантов. От мониторных (наибольшая симпатия к басистым Sennheiser HD 202, дёшево и сердито, хотя немного стягивают голову) до "затычек" /наушников-вкладышей/. Среди "ЗАТЫЧЕК" отмечу, естественно, Sony (дороговато, качественный звук, глубокие басы, НО СЛАБОЕ МЕСТО - ШТЕКЕР, через пару месяцев медная проволока в проводе переламывалась и всё...); Sennheiser (слишком дорого, надёжны, но без звуковых изысков /за такие деньги/); Ritmix (модели заслуживающие внимания - RH-121 (невероятные басы), RH-128 (просто великолепный звук за такие смешные деньги), НО проблема как и Sony - слабое место провод, заходящий в штекер); "Кокосы" /Koss/ на модели "Koss The Plug" моё знакомство с этой фирмой завершилось /уж простите, но по мне, из той модели звук как из жестяного ведра/+выше обозначенное слабое место.
Как я писал выше - данная модель невероятно долговечна /плеер чуть ли не кручу на них ;-) у меня - Iriver E200, кто в теме, тот поймёт/, уже позолотка стерлась, а всё звучат...
Более того, компания Creative "собаку съела" на качественном звуке (в компе звуковуха от этой конторы).
Слушайте качественный звук и будет вам счастье ;-)
26.04.2019
Хороший честный звук, очень лёгкие и удобные, сложно поломать
Недостатки:
Нужно посидеть с эквалайзером для настройки, провод мог бы быть и помягче
Комментарий:
Любимые наушники. Шли когда вместе с плеером от этой же фирмы.Время идёт ,они потерялись, перепробовал ещё кучу других и все равно вернулся к этим. Не ломаются, очень хорошо звучат, хороший не бубнящий бас, середина для тяжёлых жанров, немного пищащие верха но это не критично.