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Наушники Creative EP-630 Black

(3)
Артикул: 116003
  • Наушники Creative EP-630 Black - фото 1
  • Наушники Creative EP-630 Black - фото 2
Наушники Creative EP-630 Black - фото 1
Наушники Creative EP-630 Black - фото 2
1 090 руб. 
1 990 руб. 
Купить
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Артикул: 116003
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендCreative
Тип товараНаушники
Микрофоннет
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Складная конструкциянет
Спортивныенет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц6-23000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini jack 3.5 mm
Наушники Creative EP-630 Black


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- Дешевые
- Надежные
- Доступные
- Нет пульта
- Не давят на уши (лежа)
- Не вываливаются из ушей

Недостатки:
В своём классе никаких. Вероятно для кого-то будет недостатком отсутствие пульта.

Комментарий:
До этого использовал Синхайзеры "ЦеИкс300". В целом устраивали, но через ~полгода постепенно тих правый наушник. Стал искать замену, наткнулся на эти. Из-за дешевизны купил. По ощущениям звук не сильно хуже (слушаю на sony c6603), провод такой же, но дешевле да и вот уже как полгода прошло и всё еще работают. В дальнейшем буду их брать для "послушать музыку по дороге на работу/домой".


26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличный звук, глубокие басы (немного бы увеличить), средние и высокие частоты в полном порядке.
Хорошая звукоизоляция и... невероятно долговечные!

Недостатки:
Нет удлинения провода правого наушника, следовательно, носка и "горячее" снятие несколько не комфортно.

Комментарий:
Я меломан, без музыки ни дня. Тщательно подхожу к выбору наушников. Перепробовал множество вариантов. От мониторных (наибольшая симпатия к басистым Sennheiser HD 202, дёшево и сердито, хотя немного стягивают голову) до "затычек" /наушников-вкладышей/. Среди "ЗАТЫЧЕК" отмечу, естественно, Sony (дороговато, качественный звук, глубокие басы, НО СЛАБОЕ МЕСТО - ШТЕКЕР, через пару месяцев медная проволока в проводе переламывалась и всё...); Sennheiser (слишком дорого, надёжны, но без звуковых изысков /за такие деньги/); Ritmix (модели заслуживающие внимания - RH-121 (невероятные басы), RH-128 (просто великолепный звук за такие смешные деньги), НО проблема как и Sony - слабое место провод, заходящий в штекер); "Кокосы" /Koss/ на модели "Koss The Plug" моё знакомство с этой фирмой завершилось /уж простите, но по мне, из той модели звук как из жестяного ведра/+выше обозначенное слабое место.

Как я писал выше - данная модель невероятно долговечна /плеер чуть ли не кручу на них ;-) у меня - Iriver E200, кто в теме, тот поймёт/, уже позолотка стерлась, а всё звучат...
Более того, компания Creative "собаку съела" на качественном звуке (в компе звуковуха от этой конторы).
Слушайте качественный звук и будет вам счастье ;-)


26.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший честный звук, очень лёгкие и удобные, сложно поломать

Недостатки:
Нужно посидеть с эквалайзером для настройки, провод мог бы быть и помягче

Комментарий:
Любимые наушники. Шли когда вместе с плеером от этой же фирмы.Время идёт ,они потерялись, перепробовал ещё кучу других и все равно вернулся к этим. Не ломаются, очень хорошо звучат, хороший не бубнящий бас, середина для тяжёлых жанров, немного пищащие верха но это не критично.

Самовывоз невозможен
Наушники Creative EP-630 Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1090 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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