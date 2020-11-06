Виниловая пластинка Green Day, Revolution Radio (Limited) (0093624911845)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|93624911845
|Исполнитель
|Green Day
|Альбом (сингл)
|REVOLUTION RADIO
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|29.09.2017
|Ограниченный тираж
|Limited
|A1
|Somewhere Now
|A2
|Bang Bang
|A3
|Revolution Radio
|A4
|Say Goodbye
|A5
|Outlaws
|A6
|Bouncing Off The Wall
|B1
|Still Breathing
|B2
|Youngblood
|B3
|Too Dumb To Die
|B4
|Troubled Times
|B5
|Forever Now
|B6
|Ordinary World
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