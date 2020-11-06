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Виниловая пластинка Green Day, Revolution Radio (Limited) (0093624911845)

Артикул: 115954
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Виниловая Пластинка Green Day Revolution Radio
1 330 руб. 
1 750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 115954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция GREEN DAY
filter_noneТовар входит в коллекцию GREEN DAY
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624911845
ИсполнительGreen Day
Альбом (сингл)REVOLUTION RADIO
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
ЛэйблWarner Music
Дата релиза29.09.2017
Ограниченный тиражLimited

Track List

A1Somewhere Now
A2Bang Bang
A3Revolution Radio
A4Say Goodbye
A5Outlaws
A6Bouncing Off The Wall
B1Still Breathing
B2Youngblood
B3Too Dumb To Die
B4Troubled Times
B5Forever Now
B6Ordinary World


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Green Day, Revolution Radio (Limited) (0093624911845) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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