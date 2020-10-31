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Сушилка настенная Gimi Brio 120 Super (10070123)

Артикул: 115927
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 115927
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGimi
Тип товараСушилка для белья
Максимальная нагрузка10
Материал корпусасталь, покрытая эпоксидным порошком.
Рабочая длина, м6
настенная сушилка для белья 120см


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Самовывоз невозможен
Сушилка настенная Gimi Brio 120 Super (10070123) - по цене 1000 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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