Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр запасной к воздухоочистителю
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 115689
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
40
Описание товара Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.
Только надежный и чистый фильтр способен гарантировать высокое качество очистки воздуха в вашей квартире. И если вы заметили, что даже при включенном фильтре в квартире есть специфический запах, то пришло время менять фильтр. Замена фильтра отнимет у вас минимум времени, при этом о качестве работы воздухоочистителя можно не переживать.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 000 руб. 1 540 руб.250 руб. в СплитФильтр угольный Ballu FB-CARBON-2
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитУльтразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-BL
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитУльтразвуковой увлажнитель серии Happy ESH-HP250/2,6M-WT
-
В наличииЦена 1 226 руб. 1 540 руб.307 руб. в СплитФильтр тонкой очистки Ballu FB-M5-2
-
В наличииЦена 1 490 руб. 2 490 руб.373 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Deerma DEM-F301 Humidifier
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek VT-2356 20Вт (ультразвуковой) черный
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Starwind SHC1536 30Вт (ультразвуковой) белый
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-410
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek WX-3101 20Вт (ультразвуковой) розовый
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 200 руб.711 руб. в СплитУвлажнитель ультразвуковой Ballu UHB-345
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитУвлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитУвлажнитель воздуха ультразвуковой Ballu UHB-955 ET
Только надежный и чистый фильтр способен гарантировать высокое качество очистки воздуха в вашей квартире. И если вы заметили, что даже при включенном фильтре в квартире есть специфический запах, то пришло время менять фильтр. Замена фильтра отнимет у вас минимум времени, при этом о качестве работы воздухоочистителя можно не переживать.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Купить Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766. - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фильтр Запасной Vitek Vt-1779 W К Увлажнителю 1765,1766.