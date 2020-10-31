Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5

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|Бренд
|Rubiks
|Тип товара
|Головоломка
|Возраст
|от 8 лет
|Комплектация
|подставка
|Комплектация
|упаковка
|Комплектация
|кубик
|Материал
|пластик
|Страна бренда
|Венгрия
|Вес, кг
|0.2
|Размер в упаковке
|17x8x6 см
Головоломка Rubik's Кубик Рубика КР5013 представляет собой разновидность известной головоломки с повышенным уровнем сложности. На одной грани теперь имеется 25 разноцветных элементов, сам кубик имеет конструкцию 5x5. Игрушка выполнена по лицензии компании Seven Towns Ltd, обладающей эксклюзивными правами на изобретение Э.Рубика. Данный экземпляр может стать отличным экспонатом коллекции любителей кубизма. В комплекте имеется специальная подставка с фирменным логотипом. Головоломка Rubik's Кубик Рубика КР5013 предлагается в стильной подарочной упаковке, разработанной специально к 25-летию любимой всеми игрушки.
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