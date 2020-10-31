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Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5

Артикул: 115455
  • Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5 - фото 1
  • Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5 - фото 2
Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5 - фото 1
Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5 - фото 2
1 440 руб. 
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Артикул: 115455
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRubiks
Тип товараГоловоломка
Возрастот 8 лет
Комплектацияподставка
Комплектацияупаковка
Комплектациякубик
Материалпластик
Страна бренда Венгрия
Вес, кг0.2
Размер в упаковке17x8x6 см

Головоломка Rubik's Кубик Рубика КР5013 представляет собой разновидность известной головоломки с повышенным уровнем сложности. На одной грани теперь имеется 25 разноцветных элементов, сам кубик имеет конструкцию 5x5. Игрушка выполнена по лицензии компании Seven Towns Ltd, обладающей эксклюзивными правами на изобретение Э.Рубика. Данный экземпляр может стать отличным экспонатом коллекции любителей кубизма. В комплекте имеется специальная подставка с фирменным логотипом. Головоломка Rubik's Кубик Рубика КР5013 предлагается в стильной подарочной упаковке, разработанной специально к 25-летию любимой всеми игрушки.

Особенности:

  • Используется на соревнованиях по сборке на скорость;
  • Наклейки пластиковые, износостойкие;
  • Грани хорошо обработаны, кубик отлично вращается;
  • Имеет продвинутый уровень сложности, но при определенном упорстве сборка подвластна и начинающим;
  • Размер кубика - 7x7 см;
  • Игрушка отмечена сертификатом качества СЕ и ГОСТ.

Комплектация:

  • Головоломка Rubik's Кубик Рубика КР5013;
  • Инструкция;
  • Подставка;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5

Видеообзор Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5



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Самовывоз невозможен
Головоломка Recent Toys Кубик рубика 5х5 - купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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