Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения

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Дополнительный набор кубиков "Космос" откроет для ваших историй бескрайние просторы черного космоса и перенесет повествование в далекое будущее.
Три кубика – это 18 новых картинок и идей для рассказа. Черная дыра, невесомость, инопланетянин, робот, далекие звезды и планеты… Кубики позволят историям выйти за привычные рамки и приобрести космический масштаб. А космос, как известно, полон тайн и загадок.
Как играть:
Замените в основном наборе три кубика на кубики из набора "Сказки. Берите все кубики в руку, хорошенько трясите и бросайте. Картинки, которые выпали должны составлять сюжет вашей истории. Разделите шестигранники на три группы (по три кубика в каждой) и начинайте фантазировать. Первые три кубика — это начало истории, следующие — продолжение, а последняя тройка — концовка.
Состав набора:
3 кубика с картинками на тему "Космос"
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