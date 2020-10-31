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Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения

Артикул: 115330
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 1
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 2
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 3
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 4
  • Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 5
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 1
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 2
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 3
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 4
Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - фото 5
1 160 руб. 
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Артикул: 115330
В наличии
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БрендСундучок знаний
Тип товара

Дополнительный набор кубиков "Космос" откроет для ваших историй бескрайние просторы черного космоса и перенесет повествование в далекое будущее.

Три кубика – это 18 новых картинок и идей для рассказа. Черная дыра, невесомость, инопланетянин, робот, далекие звезды и планеты… Кубики позволят историям выйти за привычные рамки и приобрести космический масштаб. А космос, как известно, полон тайн и загадок.

Как играть:

Замените в основном наборе три кубика на кубики из набора "Сказки. Берите все кубики в руку, хорошенько трясите и бросайте. Картинки, которые выпали должны составлять сюжет вашей истории. Разделите шестигранники на три группы (по три кубика в каждой) и начинайте фантазировать. Первые три кубика — это начало истории, следующие — продолжение, а последняя тройка — концовка.

Состав набора:

3 кубика с картинками на тему "Космос"



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Настольная игра Сундучок знаний Brainbox Великие изобретения - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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