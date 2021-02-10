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Главная Товары для детей Игрушки Развивающие игрушки для малышей Знаток Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать

Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать

Артикул: 115237
  • Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать - фото 1
  • Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать - фото 2
Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать - фото 1
Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать - фото 2
730 руб. 
1 494 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 115237
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БрендЗнаток
Тип товараРазвивающий набор
Вес, кг0.4
Звуковые эффектыесть
Комплектациябатарейки, плакат
Материалбумага, пластик, полиэтилен
Световые эффектынет
Страна производстваРоссия
Облегчает обучение ребенка чтению. Нажимая на изображенные на плакате сочетания букв, ребенок запоминает их и учится составлять слова.


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