Электронный звуковой плакат Знаток PL-05-LR, 70035 Учимся читать

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Знаток
|Тип товара
|Развивающий набор
|Вес, кг
|0.4
|Звуковые эффекты
|есть
|Комплектация
|батарейки, плакат
|Материал
|бумага, пластик, полиэтилен
|Световые эффекты
|нет
|Страна производства
|Россия
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв