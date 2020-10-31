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Главная Товары для детей Игрушки Конструкторы Magformers Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set

Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set

Артикул: 115047
  • Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 1
  • Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 2
  • Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 3
  • Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 4
Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 1
Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 2
Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 3
Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото 4
3 550 руб. 
4 313 руб. 

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3 350 руб. 

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Артикул: 115047
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMagformers
Тип товараКонструктор
Возрастот 3 лет
Материалмагнит, пластик
Мультфильмнет
Вес, кг0.69

Видео:

Видеообзор на Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set

Видеообзор Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set



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Самовывоз невозможен
Магнитный конструктор Magformers 714002 Window Basic 30 set - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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