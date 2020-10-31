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Научный набор 4М Наука магнитов

Артикул: 114966
  • Научный набор 4М Наука магнитов - фото 1
  • Научный набор 4М Наука магнитов - фото 2
Научный набор 4М Наука магнитов - фото 1
Научный набор 4М Наука магнитов - фото 2
1 190 руб. 
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Артикул: 114966
В наличии
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Тип товараНаучный набор

Изучаем физику играючи!

Научный набор 4М Наука магнитов – настоящая находка для тех, кто хочет познакомить ребенка с удивительными свойствами магнита. Эти объекты – это то, что всегда интересно детям, и вызывает у них массу вопросов. Почему одни предметы притягиваются, а другие нет? Почему магниты то сцепляются, то отталкиваются? Как и где можно использовать их свойства? Ответить на все эти и множество других вопросов, а также подарить ребенку массу положительных эмоций и удивительных открытий поможет ответить этот уникальный набор. Элементы набора можно клеить на холодильник, складывать удивительные фигуры, превратить в увлекательную игру – и все это параллельно с изучением физики!

Особенности и преимущества:

  • Наглядное обучение. Ребенок знакомится с физическими законами через игру, применяя теорию сразу на практике – это самый эффективный и приятный способ усвоить материал школьной программы и расширить кругозор ученика. Набор подходит как для домашних занятий, так и для демонстрации на уроках.
  • Большое разнообразие игр и экспериментов. Научный набор 4М Наука магнитов позволяет провести 10 различных экспериментов, в полной мере раскрывающих все свойства и особенности магнитов. С помощью деталей набора можно собрать настольное НЛО, сделать из магнитов яхту или гонщика, увидеть настоящую левитацию – зависший в воздухе над магнитной подушкой волчок, собрать качели и скульптуру или сыграть в рыбалку.
  • Всесторонне развитие для ребенка. Занятия с набором выполняют не только образовательную функцию, но и развивают усидчивость и трудолюбие, стимулируют интерес к экспериментам и просто станут приятным времяпрепровождением для всей семьи или компании друзей. Изучение физики таким необычным способом пробудит в ребенке интерес и к другим наукам, сделает его более любознательным.
  • Помимо внутреннего содержания на упаковке набора вы найдете познавательные материалы, интересные научные факты, которые позволят вам и вашим детям еще глубже погрузиться в волшебный мир физических явлений и расширить свой кругозор новыми полезными знаниями.
  • Набор станет прекрасным подарком по любому поводу для мальчиков и девочек старше 8 лет, но будет интересен людям любых возрастов: и родителям, и бабушкам с дедушками. Понравится он и малышам дошкольного возраста, но заниматься с такой игрой им можно только под строгим присмотром взрослых!

Комплектация:

  • 2 супер-магнита;
  • 2 кольцевых магнита;
  • Корпус для машины;
  • Оси;
  • Колеса;
  • Рукоятка;
  • Сборная удочка;
  • Магнитные рыбки;
  • Кольцевые магнитные соединения;
  • Гайки;
  • Катушка ниток;
  • Инструкция.


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Самовывоз невозможен
Научный набор 4М Наука магнитов - по цене 1190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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