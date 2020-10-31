Эхолот Fishhunter Pro, Беспроводной, Wifi

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fishhunter
|Тип товара
|Эхолот
|Вес, кг
|0.155
|Водонепроницаемый корпус
|да
|Время работы
|10 ч
|Кейс в комплекте
|нет
|Количество лучей
|3
|Макс. глубина сканирования в пресной воде
|45 м
|Максимальная рабочая температура
|35 град
|Определение размера и глубины рыбы
|да
|Отображение структуры дна
|да
|Размер экрана
|нет
|Сенсорный экран
|нет
|Элементы питания
|от батареек/аккумуляторов
|Состояние товара
|новый
|Цветной экран
|нет
|Частоты работы датчиков
|381kHz, 475kHz, 675kHz
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв