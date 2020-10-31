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Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг

Артикул: 114666
  • Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг - фото 1
  • Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг - фото 2
Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг - фото 1
Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг - фото 2
890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 114666
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараМедицинбол
Диаметр, см20
Материалрезина
Цветцветной
Медицинбол Indigo - гимнастический тренажёр в виде мяча. В спорте используется при восстановлении подвижности суставов и тонуса мышц после травм,а также в различных имитационных движениях всевозможных бросков и толчков,в качестве дополнительного отягощения при занятиях ОФП. Тренировочный мяч, прекрасно подойдёт для занятий фитнесом,аэробикой,используется для занятий кроссфитом.


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Медицинбол INDIGO - 1кг 9056 HKTB-1кг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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