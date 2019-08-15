Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой

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|Бренд
|ARNICA
|Тип товара
|Вертикальные пылесосы
|Основной цвет
|голубой
|Тип
|вертикальный+ручной
|Тип уборки
|сухая
|Емкость пылесборника
|0.8 л
|Регулятор мощности
|нет
|Потребляемая мощность, Вт
|1000
|Дополнительные функции
|ручной пылесос/ вертикальная парковка/адаптер для использования других насадок
|Комплектация
|удлиненная щелевая насадка, насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели (прямоугольная), HEPA-фильтр, удобная съемная ручка, контейнер для сбора пыли (без мешка для сбора пыли), крепления для смотки шнура, адаптер для использования других насадок от пылесосов Arnica (насадка пол/ковёр, паркетная насадка), большая насадка для пола
|Длина сетевого шнура
|6 м
|Источник питания
|сеть
|Вес, кг
|0.99
|Размеры (ВxШxГ), см
|48.5х12х10.5
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15.08.2019
1 - мощный
2 - тихий ( по сравнению с прошлым пылесосам таких же параметров)
3 - маневренный ( сама щётка вертится на 360*)
4 - длинный шнур
5 - фильтр с дополнительной защитой от пыли!! это гигантский плюс. Его очень легко чистить.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Есть с чем сравнивать!!
Пылесос мощный.
Хорош для ковров, к полу не прилипает, так как на щётке есть дополнительные колёса.