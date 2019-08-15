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Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой

(1)
Артикул: 114483
  • Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 1
  • Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 2
  • Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 3
  • Пылесос Arnica Merlin Pro голубой - фото 4
  • Пылесос Arnica Merlin Pro голубой - фото 5
  • Пылесос Arnica Merlin Pro Голубой - фото 6
Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 1
Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 2
Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - фото 3
Пылесос Arnica Merlin Pro голубой - фото 4
Пылесос Arnica Merlin Pro голубой - фото 5
Пылесос Arnica Merlin Pro Голубой - фото 6
4 030 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 114483
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Merlin Pro
filter_noneТовар входит в коллекцию Merlin Pro
БрендARNICA
Тип товараВертикальные пылесосы
Основной цветголубой
Типвертикальный+ручной
Тип уборкисухая
Емкость пылесборника0.8 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт1000
Дополнительные функцииручной пылесос/ вертикальная парковка/адаптер для использования других насадок
Комплектацияудлиненная щелевая насадка, насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели (прямоугольная), HEPA-фильтр, удобная съемная ручка, контейнер для сбора пыли (без мешка для сбора пыли), крепления для смотки шнура, адаптер для использования других насадок от пылесосов Arnica (насадка пол/ковёр, паркетная насадка), большая насадка для пола
Длина сетевого шнура6 м
Источник питаниясеть
Вес, кг0.99
Размеры (ВxШxГ), см48.5х12х10.5
Arnica Merlin Pro - это удобный пылесос для ежедневной сухой уборки, когда необходимо быстро прибраться, а обычный пылесос доставать слишком долго.

Для своих компактных размеров и небольшого веса этот пылесос очень мощный. С его помощью вы легко соберете бытовой мусор, рассыпавшуюся крупу или даже мелкие скобяные изделия без особого вреда для пылесоса.

Пластиковый контейнер быстро открывается и легко чистится, а HEPA-фильтр обеспечивает защиту двигателя, а также ограничивает попадание частиц пыли в воздух убираемого помещения.

Предназначение:
  • Сухая уборка помещений;
  • Сбор небольших предметов (скрепки, пуговицы и т.д.). 

Видеообзор на Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой

Видеообзор Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой
 


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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15.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1 - мощный
2 - тихий ( по сравнению с прошлым пылесосам таких же параметров)
3 - маневренный ( сама щётка вертится на 360*)
4 - длинный шнур
5 - фильтр с дополнительной защитой от пыли!! это гигантский плюс. Его очень легко чистить.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Есть с чем сравнивать!!
Пылесос мощный.
Хорош для ковров, к полу не прилипает, так как на щётке есть дополнительные колёса.

Самовывоз невозможен
Пылесос ARNICA Merlin Pro, голубой - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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