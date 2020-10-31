Вспышка Nissin Di700A for Canon

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nissin
|Тип товара
|Вспышка
|FP-синхронизация
|есть
|Ручной Zoom
|есть
|Угол поворота по горизонтали
|380 град.
|Угол поворота вниз
|7 град.
|Угол поворота вверх
|90 град.
|Угол освещения
|24-200 мм
|Тип элементов питания
|AA
|Тип вспышки
|обычная
|Совместимые камеры
|Canon
|Синхронизация по передней шторке затвора
|есть
|Синхронизация по задней шторке затвора
|есть
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Автоматический Zoom
|есть
|Поддержка режимов
|TTL, E-TTL, E-TTL II
|Поворотная головка
|есть
|Максимальный угол освещения (с диффузором)
|16 мм
|Крепление
|башмак
|Количество элементов питания
|4
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Дисплей
|есть
|Время перезарядки
|0.1-4 cек.
|Вес, кг
|0.38
|Ведущее число
|54 м (ISO 100, 200 мм)
|Широкоугольный диффузор
|есть
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