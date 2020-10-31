Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT*

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Вспышка
|FP-синхронизация
|есть
|Подключение внешнего питания
|есть
|Угол поворота по горизонтали
|360 град.
|Угол поворота вниз
|7 град.
|Угол поворота вверх
|90 град.
|Угол освещения
|20-200 мм
|Тип элементов питания
|AA
|Тип вспышки
|обычная
|Стробоскопическая вспышка
|есть
|Совместимые камеры
|Canon
|Синхронизация по задней шторке затвора
|есть
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Режим ведущей вспышки
|нет
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Разъем внешней синхронизации
|нет
|Поддержка режимов
|E-TTL, E-TTL II, TTL
|Автоматический Zoom
|нет
|Поворотная головка
|есть
|Пилотный свет
|есть
|Максимальный угол освещения (с диффузором)
|14 мм
|Крепление
|башмак
|Комплектация
|адаптер отражателя, инструкция, подставка, фильтр 2 шт, чехол
|Количество элементов питания
|4
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Длительность вспышки
|1/890 c
|Дисплей
|есть
|Время перезарядки
|3.3 сек.
|Вес, кг
|0.423
|Ведущее число
|60 м (ISO 100)
|Брекетинг
|есть
|Широкоугольный диффузор
|есть
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