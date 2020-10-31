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Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT*

Артикул: 113919
  • Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 1
  • Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 2
  • Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 3
  • Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 4
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 1
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 2
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 3
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - фото 4
46 950 руб. 
49 820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 113919
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараВспышка
FP-синхронизацияесть
Подключение внешнего питанияесть
Угол поворота по горизонтали360 град.
Угол поворота вниз7 град.
Угол поворота вверх90 град.
Угол освещения20-200 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыCanon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкинет
Режим ведомой вспышкиесть
Разъем внешней синхронизациинет
Поддержка режимовE-TTL, E-TTL II, TTL
Автоматический Zoomнет
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
Креплениебашмак
Комплектацияадаптер отражателя, инструкция, подставка, фильтр 2 шт, чехол
Количество элементов питания4
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/890 c
Дисплейесть
Время перезарядки3.3 сек.
Вес, кг0.423
Ведущее число60 м (ISO 100)
Брекетингесть
Широкоугольный диффузоресть
Вспышка Speedlite 600EX II-RT разработана для скоростной съемки даже в самых сложных условиях. Вспышка Speedlite 600EX II-RT обеспечивает полный контроль над освещением, ее можно использовать отдельно от камеры или установить на «горячий башмак» камеры.

Преимущества:
  • Надежная работа как при установке на камеру, так и отдельно
  • Благодаря беспроводному контроллеру при использовании вспышки отдельно от камеры можно создавать творческое освещение с любой стороны
  • Высокая производительность с ведущим числом 60 (м, ISO100)
  • Интуитивно понятные элементы управления и информативный дисплей делают работу со вспышкой комфортной
 

Видеообзор на Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT*

Видеообзор Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT*


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Самовывоз невозможен
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT* - стоимость товара 46950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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