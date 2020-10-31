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Экшн камера Sony HDR-AS50

Артикул: 113844
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 1
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 2
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 3
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 4
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 5
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 6
  • Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 7
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 1
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 2
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 3
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 4
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 5
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 6
Экшн-камера Sony HDR-AS50 - фото 7
18 880 руб. 
Купить
+ 198 КэтКоинов
Артикул: 113844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараЭкшн-камера
Тип носителяперезаписываемая память (Flash)
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Угол обзора170°
Разрешение матрицы, Мпикс11.1
Стабилизатор изображенияесть
ЖК-экранесть
Максимальная частота кадров при съемки HD-видео120 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 60 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px
Запись звукаесть
Режим фотоесть
HD-форматFull HD 1080p
Носители данныхmicroSD, microSDHC
Максимальный объем карты памяти64 Гб
РазъемыUSB
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
GPSнет
Влагозащитаесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Емкость аккумулятора, мАч1240
Цветчерный
Комплектациякамера, аккумуляторный блок NP-BX1, кабель Micro USB, руководство пользователя, аквабокс (MPK-UWH1), крепление-площадка, документация, упаковка
Размеры (ШхВхГ), мм83x47x24
Вес, г58
Отличается компактными размерами, что свойственно всем современным и технически совершенным экшн-камерам, и продуманной технической начинкой. Камера позволяет записывать видео в высоком разрешении Full HD и с отличным битрейтом до 60 кадров в секунду, весь отснятый на камеру фото- и видеоконтент записывается на подключенные в слот карты памяти формата microSD, SDHC, SDXC. Наличие в камере интегрированного модуля Wi-Fi даст Вам возможность загружать видео непосредственно в сеть, не подключая камеру к ПК или ноутбуку. Легкая, миниатюрная и хорошо защищенная от негативных воздействий камера Sony HDR AS50 приятно удивит Вас также своей доступной ценой. Она сможет сопровождать Вас в путешествиях и поездках, может быть с Вами во время занятий спортом, даже самым экстремальным. Ей нипочем воздействие влаги и дождя, даже падение с высоты человеческого роста она может выдержать без последствий для себя. Покупая такое современное и удобное устройство, Вы можете быть уверены в его долгой беспроблемной службе.

Видео:

Видеообзор на Экшн камера Sony HDR-AS50

Видеообзор Экшн камера Sony HDR-AS50



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Самовывоз невозможен
Экшн камера Sony HDR-AS50 - по цене 18880 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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