Экшн камера Sony HDR-AS50

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Экшн-камера
|Тип носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Угол обзора
|170°
|Разрешение матрицы, Мпикс
|11.1
|Стабилизатор изображения
|есть
|ЖК-экран
|есть
|Максимальная частота кадров при съемки HD-видео
|120 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 60 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px
|Запись звука
|есть
|Режим фото
|есть
|HD-формат
|Full HD 1080p
|Носители данных
|microSD, microSDHC
|Максимальный объем карты памяти
|64 Гб
|Разъемы
|USB
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|есть
|GPS
|нет
|Влагозащита
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Емкость аккумулятора, мАч
|1240
|Цвет
|черный
|Комплектация
|камера, аккумуляторный блок NP-BX1, кабель Micro USB, руководство пользователя, аквабокс (MPK-UWH1), крепление-площадка, документация, упаковка
|Размеры (ШхВхГ), мм
|83x47x24
|Вес, г
|58
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв