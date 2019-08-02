Экшн камера Sony FDR-X3000

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|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Экшн-камера
|Тип носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Угол обзора
|170°
|Разрешение матрицы, Мпикс
|8.2
|Стабилизатор изображения
|есть
|ЖК-экран
|нет
|Максимальная частота кадров при съемки HD-видео
|200 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 120 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px, 30 кадр./сек. при разрешении 3840x2160 px
|Запись звука
|есть
|Режим фото
|есть
|HD-формат
|UHD 4K
|Носители данных
|microSD, microSDHC, MS
|Максимальный объем карты памяти
|128 Гб
|Разъемы
|HDMI, USB, микрофонный вход
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|есть
|GPS
|нет
|Влагозащита
|есть
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Емкость аккумулятора, мАч
|1240
|Цвет
|белый
|Комплектация
|камера, аквабокс (MPK-UWH1), аккумуляторный блок (NP-BX1), кабель Micro USB, крепление-площадка, руководство пользователя, документация, упаковка
|Размеры (ШхВхГ), мм
|83x47x29
|Вес, г
|114
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02.08.2019
Стабилизация, маленькая, красивая, бренд и качество самой камеры и аксессуаров.
Недостатки:
На линзу нужна защита, нет экрана - нужен или пульт или смартфон (что не очень удобно), на микрофон тоже желательно что-то придумать. Дорогая. Внутри маленькая матрица, поэтому выбираешь или крутой стаб или отличное качество съемки (с другой камерой)
Комментарий:
Люди, берите самый полный комплект, не думайте, что вам хватит одной лишь камеры, разве что при самых самых скромных требованиях. Эта камера - конструктор. Туда нужно купить отдельно (и очень дорого) все, да и еще долго искать это "все". Мы купили одну лишь камеру и были сильно разочарованы, пока не докупили все те вещи, которые нужны. Некоторые аксесуары можно посмотреть у китайцев, но родное лучше, оно очень качественное. Имейте так же ввиду, что аквабокс не подойдет для защиты - звук не сможете записывать. Защита линзы - самый необходимый аксессуар.
28.04.2019
1.Отличное качество съемки во всех режимах, эта камера почти по всем параметрам лучше гопро. 2.Стабилизация, снимаю часто в полете и использую ее много по прямому назначению, стабилизация порадовала. 3.Батареи на много больше хватает.
Недостатки:
Нет экрана на самой камере, а с телефона или с пульта в полете не поснимаешь толком. Т.е я не вижу в полете то что я снимаю, съемка наугад.
Комментарий:
качество съемки