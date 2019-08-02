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Экшн камера Sony FDR-X3000

(2)
Артикул: 113772
  • Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 1
  • Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 2
  • Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 3
Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 1
Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 2
Экшн-камера Sony FDR-X3000 - фото 3
33 950 руб. 
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+ 96 КэтКоинов
Артикул: 113772
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараЭкшн-камера
Тип носителяперезаписываемая память (Flash)
Максимальное разрешение видеосъемки3840x2160
Угол обзора170°
Разрешение матрицы, Мпикс8.2
Стабилизатор изображенияесть
ЖК-экраннет
Максимальная частота кадров при съемки HD-видео200 кадр./сек. при разрешении 1280x720 px, 120 кадр./сек. при разрешении 1920x1080 px, 30 кадр./сек. при разрешении 3840x2160 px
Запись звукаесть
Режим фотоесть
HD-форматUHD 4K
Носители данныхmicroSD, microSDHC, MS
Максимальный объем карты памяти128 Гб
РазъемыHDMI, USB, микрофонный вход
Wi-Fiесть
Bluetoothесть
GPSнет
Влагозащитаесть
Формат аккумуляторасвой собственный
Емкость аккумулятора, мАч1240
Цветбелый
Комплектациякамера, аквабокс (MPK-UWH1), аккумуляторный блок (NP-BX1), кабель Micro USB, крепление-площадка, руководство пользователя, документация, упаковка
Размеры (ШхВхГ), мм83x47x29
Вес, г114
Sony FDR-X3000 – это экшн видеокамера, предназначенная для съемки высококачественного видео в необычных условиях. Например – во время занятий спортом, выполнения трюковых номеров, во время плавания под водой и в любых других приключениях. Кроме того, она имеет стильный внешний вид и максимальный объем памяти 128 ГБ. Видеозаписи и фотографии можно отправить на компьютер при помощи проводной и беспроводной связи. Камера имеет матрицу на 8.2 мегапикселя и поддерживает видео Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160 пикселей. При этом скорость съемки составит 30 кадр/сек, в то время, как при Full HD качестве, скорость составляет 120 кадр/сек, а если уменьшить качество съемки до формата HD, то можно достигнуть 240 кадр/сек. 

Видео:

Видеообзор на Экшн камера Sony FDR-X3000

Видеообзор Экшн камера Sony FDR-X3000


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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02.08.2019
Достоинства:
Стабилизация, маленькая, красивая, бренд и качество самой камеры и аксессуаров.

Недостатки:
На линзу нужна защита, нет экрана - нужен или пульт или смартфон (что не очень удобно), на микрофон тоже желательно что-то придумать. Дорогая. Внутри маленькая матрица, поэтому выбираешь или крутой стаб или отличное качество съемки (с другой камерой)

Комментарий:
Люди, берите самый полный комплект, не думайте, что вам хватит одной лишь камеры, разве что при самых самых скромных требованиях. Эта камера - конструктор. Туда нужно купить отдельно (и очень дорого) все, да и еще долго искать это "все". Мы купили одну лишь камеру и были сильно разочарованы, пока не докупили все те вещи, которые нужны. Некоторые аксесуары можно посмотреть у китайцев, но родное лучше, оно очень качественное. Имейте так же ввиду, что аквабокс не подойдет для защиты - звук не сможете записывать. Защита линзы - самый необходимый аксессуар.


28.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1.Отличное качество съемки во всех режимах, эта камера почти по всем параметрам лучше гопро. 2.Стабилизация, снимаю часто в полете и использую ее много по прямому назначению, стабилизация порадовала. 3.Батареи на много больше хватает.

Недостатки:
Нет экрана на самой камере, а с телефона или с пульта в полете не поснимаешь толком. Т.е я не вижу в полете то что я снимаю, съемка наугад.

Комментарий:
качество съемки

Самовывоз невозможен
Экшн камера Sony FDR-X3000 - стоимость товара 33950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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