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Обогреватель инфракрасный Ballu Bih-Apl-2 0

Артикул: 113677
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-2.0
4 590 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 113677
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBallu
Тип товараОбогреватель
Вес, кг6,8
Высота, см4
Длина, см136,5
Мощность обогрева2000 Вт
Термостатнет
Управлениеэлектрическое
Площадь обогрева10 кв.м
Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, защита от перегрева, не высушивает воздух, монтаж: потолочный


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Обогреватель инфракрасный Ballu Bih-Apl-2 0 - этот товар вы можете купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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