Душевая система Roca Victoria 75A9725C00

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Roca
|Тип товара
|Душевая система
|Диаметр верхнего душа
|20 см
|Скрытый монтаж
|нет
|Диаметр ручного душа
|10 см
|Кол-во режимов ручного душа
|2
|Страна бренда
|Испания
|Цвет
|хром
|Высота душевой штанги
|116.6
|Длина душевого шланга
|150 см
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