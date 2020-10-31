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Душевая система Roca Victoria 75B9961C00

Артикул: 112373
  • Душевая система Roca Victoria 75B9961C00 - фото 1
  • Душевая система Roca Victoria 75B9961C00 - фото 2
Душевая система Roca Victoria 75B9961C00 - фото 1
Душевая система Roca Victoria 75B9961C00 - фото 2
11 819 руб. 

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11 170 руб. 

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Артикул: 112373
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 7 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 985 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRoca
Тип товараДушевая система
Диаметр верхнего душа20 см
Кол-во режимов верхнего душа1
Наличие мыльницынет
Скрытый монтажнет
Функция Тропический дождьнет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Смеситель с термостатомнет
Наличие излива у смесителянет
Диаметр ручного душа10 см
Страна бренда Испания
Цветхром
Особенностибез смесителя
Кол-во режимов ручного душа2
Высота душевой штанги116.6 см
Длина душевого шланга150 см
Вес, кг4.5
Душевая система Roca Victoria предоставляет все необходимое для комплектации душевого уголка


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Самовывоз невозможен
Душевая система Roca Victoria 75B9961C00 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11819 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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