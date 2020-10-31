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Душевая лейка Oras Apollo 252020

Артикул: 112318
Душевая лейка Oras Apollo 252020
1 341 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 112318
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Apollo
filter_noneТовар входит в коллекцию Apollo

Коллекция Apollo

БрендOras
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки80 мм
Кол-во режимов лейки1
Вес, кг0.2
Высота, см4
Длина, см18
Материалкомпозитный материал
Подсветканет
Стильсовременный
Страна бренда Финляндия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см8
Душевая лейка с защитой от известкового налета


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Самовывоз невозможен
Душевая лейка Oras Apollo 252020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1341 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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