Игровой набор Stikbot Анимационная студия TST615A

Студия Stikbot (Стикбот) от бренда Zing - это фантастическая возможность создавать собственные ролики на любые темы немедленно.

Ведь Stikbot - игрушка, с которой будет очень легко делать мини-фильмы со своим сюжетом и всеми сопутствующими атрибутами.

Набор содержит штатив для телефона, а также две фигурки Стикботов.

Миниатюрные человечки обладают большой подвижностью и имеют множество подвижных сочленений, что позволяет придавать им разные положения.

До начала съемок необходимо будет скачать специальное приложение в App Store или на Google Play.

На каждом снимке в приложениb остаются полупрозрачные контуры предыдущего, показывающие, как именно располагались фигурки Stikbot и предметы окружения. Таким образом, будет гораздо удобнее отслеживать то, куда следует подвинуть игрушки и как лучше расположить их в кадре.

Внимание! Устройство (смартфон) для видеосъемки в комплект не входит.