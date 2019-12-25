Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair средне русый

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|Бренд
|EcoSapiens
|Тип товара
|Загуститель для волос
|Назначение
|для волос
|Назначение
|для кожи головы
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Германия
|Высота, см
|9
|Длина, см
|5
|Ширина, см
|5
|Вес, кг
|0.05
Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (средне-русый) может использоваться как мужчинами, так и женщинами, с целью маскировки широких проборов и залысин. Изготовлен из натуральных ингредиентов, не вызывает аллергических реакций. Легко наносится, надежно держится. Может использоваться совместно с закрепляющими лаками. Создает видимость густых и здоровых волос. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (средне-русый) рекомендован для ежедневного использования, легко смывается обычным шампунем.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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25.12.2019
скрывает просветы между рядами волос
Недостатки:
пачкает подушку
Комментарий:
средство хорошее ,скрывает широкие проборы на голове, волосы кажутся гуще ,экономичное