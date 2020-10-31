Увлажнитель для лица Aqua Beauty

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|Бренд
|EcoSapiens
|Тип товара
|Увлажнитель
|Назначение
|для кожи лица
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|3.5
|Длина, см
|10
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.075
Увлажнитель EcoSapiens Aqua Beauty KMS-B018 - компактный прибор, по внешнему виду напоминающий телефон-слайдер. Используется увлажнения лица во время жаркой и сухой погоды или при долгом нахождении в сухом помещении. Жидкость, которой наполняется резервуар, превращается в мелкодисперсный пар, не способный испортить макияж, но оказывающий эффективное увлажняющее действие на кожу. Благодаря этому кожа не становится пересушенной, в каких бы условиях она не находилась. В резервуар допускается помещение различных жидких косметических средств. Увлажнитель EcoSapiens Aqua Beauty KMS-B018 поможет сохранить свежесть в условиях жары и сухого воздуха.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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