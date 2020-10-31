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Массажер ручной Pocket Master (LDM-0110A)

Артикул: 111897
Массажер ручной Pocket Master (LDM-0110A)
750 руб. 

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Артикул: 111897
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBда
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см10
Длина, см9
Ширина, см9
Вес, кг0.13

Массажер ручной Pocket Master (LDM-0110A) имеет не только стильный дизайн, но и является отличным средством для точечного массажа. Работает от 3 батареек типа ААА или от USB-кабеля.

Особенности и преимущества:

  • Портативный массажер, который можно везде брать с собой, так как он работает от 3 батареек ААА, а также есть возможность работы от кабеля USB.
  • Имеет 3 массажные головки, что позволяет более качественно массажировать любую часть тела.
  • Прибор имеет небольшой вес, что делает его очень простым в использовании.
  • Массажер имеет только одну кнопку, что значительно облегчает его использование.

Комплектация:

  • Массажер ручной Pocket Master.
  • USB-кабель.
  • Инструкция по использованию.
  • Упаковочная коробка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер ручной Pocket Master (LDM-0110A) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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