Мезороллер 540 Игл 0,5Мм (540 Needles Derma Roller) Bradex Kz 0249.

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Мезороллер
|Назначение
|для кожи лица
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|5
|Длина, см
|17
|Ширина, см
|5
|Вес, кг
|0.09
Мезороллер Bradex Kz 0249 предназначен для ухода за кожей лица. Представляет собой валик с тончайшими иголками, образующими микро-проколы на коже для лучшего проникновения питательных веществ а также стимуляции естественного процесса выработки кожей эластина и коллагена. Не оставляет видимых следов, процесс абсолютно безболезненный. Мезороллер Bradex Kz 0249 поставляется в прозрачном пластиковом футляре.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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