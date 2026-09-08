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Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.)

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Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 110044
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.)

Оригинальный картридж HP 932XL Black поставляется в фирменной картонной коробке с защитной голограммой. Внутри пластикового корпуса расположена сложная система каналов и удерживающая губка, которые обеспечивают равномерную подачу пигмента к термоструйной печатающей головке принтера без риска протечек. Картридж оснащен умным криптографическим чипом, который точно отслеживает фактический расход краски, передает данные об остатке на дисплей устройства и защищает сопла головки от перегрева и забивания при критически низком уровне чернил.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж HP 932XL Black поставляется в фирменной картонной коробке с защитной голограммой. Внутри пластикового корпуса расположена сложная система каналов и удерживающая губка, которые обеспечивают равномерную подачу пигмента к термоструйной печатающей головке принтера без риска протечек. Картридж оснащен умным криптографическим чипом, который точно отслеживает фактический расход краски, передает данные об остатке на дисплей устройства и защищает сопла головки от перегрева и забивания при критически низком уровне чернил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP №932XL черный для HP OJ 6700/7100 (825стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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