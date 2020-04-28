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Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый

(1)
Артикул: 109911
Ручной отпариватель в подарок при покупке техники Kitfort!
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 1
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 2
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 3
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 4
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 5
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 6
  • Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 7
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 1
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 2
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 3
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 4
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 5
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 6
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото 7
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 109911
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БрендKitfort
Тип товараВертикальные пылесосы
Типвертикальный
Тип пылесборникациклонный фильтр
Регулятор мощностина рукоятке
Источник питанияаккумулятор
Вес, кг2
Пылесос, сухая уборка, с контейнером для пыли, пылесборник на 0.3л, работа от аккумулятора, потребляемая мощность 150 Вт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.04.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
мобильность, легкость использования , всегда готов к использованию, СЪЕМНЫЙ аккумулятор, все супер

Недостатки:
пожелание: в турбощетке сделать нож для удаления волос

Комментарий:
Пользуемся две недели жена на одной зарядке убирает (подметает) 2 х комнатную квартиру при этом периодически подметает на кухне за детьми, компактный, большой плюс съемный АКБ не требуется установка пылесоса целиком в базу в каком то месте

Самовывоз невозможен
Вертикальный пылесос Kitfort KT-515-3 серо-зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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