Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Камера передает четкое, резкое и плавное изображение в формате HD (720p/30 кадров в секунду). Объекты съемки всегда будут в фокусе независимо от того, на каком расстоянии от камеры они находятся. Благодаря складной портативной конструкции веб-камеру C525 легко переносить в обычной сумке.

Веб-камера Logitech C525 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.