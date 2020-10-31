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Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black (GMF-00292)

Артикул: 109224
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black (GMF-00292)
1 800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109224
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г80
Время работы, дней365
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш2
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой и левой руки, сочетает мощность оптического датчика с точностью лазерного
Радиус действия беспроводной связи, м5
Размеры (ШxВxД), мм95x56x40
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000 
Тип соединениябеспроводное
Отличное качество, стильный дизайн, доступная цена. Что еще можно сказать о мыши MICROSOFT 3500, которая отличается наличием специальной технологии Bluetrack Technology, заключающейся в сочетании мощности оптического датчика с точностью лазерного? Помимо этого, вас порадует и сама конструкция модели, ведь она идеально подойдет как для работы правой, так и левой рукой. Модель обладает радиосоединением и подключением через USB-интерфейс, а также возможностью работы в радиусе до 5 м. Максимальное разрешение сенсора составляет 1000 dpi, а 2 удобные кнопки и колесо прокрутки обеспечат комфорт и удобство при работе за компьютером. Электропитание мыши MICROSOFT 3500 осуществляется за счет батарей формата АА, а ненавязчивый и стильный дизайн корпуса устройства выполнен в элегантном черном цвете, что делает его не просто функциональным, но и невероятно красивым.

Видео:

Видеообзор на Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black (GMF-00292)

Видеообзор Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black (GMF-00292)
 


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Black (GMF-00292) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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