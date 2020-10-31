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Увлажнитель AIC XJ-297

Артикул: 109127
Увлажнитель AIC XJ-297
9 970 руб. 
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+ 95 КэтКоинов
Артикул: 109127
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAIC
Тип товараУвлажнитель воздуха
Емкость резервуара для воды4.5 л
Обслуживаемая площадь25 кв.м
Потребляемая мощность28 Вт
Расход воды200 мл/ч
Размеры, см35x24.5x24.5
Вес, кг3.5
Мойка воздуха AIC XJ-297, современное устройство специально спроектировано для поддержания оптимальной чистоты и влажности воздуха внутри помещения, при помощи технологий гидрофильтрации, ионизации, воздушной фильтрации, УФ воздействия и воды. Прибор предназначен для обслуживания бытовых и офисных помещений.


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Увлажнитель AIC XJ-297 - этот товар вы можете купить по цене 9970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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