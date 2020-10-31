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Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука

Артикул: 109068
  • Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука - фото 1
  • Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука - фото 2
Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука - фото 1
Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука - фото 2
1 930 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109068
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLogitech
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш101
Комплектацияклавиатура, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связибеспроводная радиоканал
Цветчерный
Клавиатура Logitech Wireless Keyboard K230 считается одной из наиболее востребованной из разряда беспроводных благодаря огромному запасу уникальных характеристик. Батарейки, отвечающие за питание устройства, прослужат в течение двух лет без необходимости замены. Стабильный радиосигнал частотой 2.4 ГГц определяется на расстоянии до 10 м от источника. Чтобы использовать представленную модель, Вам не потребуется поиск и скачивание сторонних драйверов. Достаточно подсоединить клавиатуру к личному ПК и начать работу. Клавиши имеют очень мягкий ход, поэтому скорость Вашей печати возрастет в несколько раз. А матовая шероховатая поверхность кнопок предотвратит скольжение кончиков пальцев, заметно снижая количество возможных опечаток. Logitech Wireless Keyboard K230 – это надежность, проверенная временем. Подарите себе незабываемый комфорт и навсегда позабудьте об усталости.


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Клавиатура Logitech K230 черный USB беспроводная для ноутбука - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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