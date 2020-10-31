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Модуль памяти Vengeance LPX разработан для более эффективного разгона процессора. Теплоотвод выполнен из чистого алюминия, что ускоряет рассеяние тепла, а восьмислойная печатная плата значительно эффективнее распределяет тепло и предоставляет обширные возможности для разгона. Каждая интегральная микросхема проходит индивидуальный отбор для определения уровня потенциальной производительности.

Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.