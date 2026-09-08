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Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л

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Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 440 руб.  2 248 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л
1 440 руб. -36%
2 248 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х8
Вес, г.
430

Описание товара Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л

объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь

Отзывы о товаре Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Объем, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 500 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal-Спорт NBP-500C без кнопки, черный 0,5 л - по цене 1440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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