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Виниловая пластинка Toto, Live In Amsterdam - 25Th Aniversary (8713748981327)

Артикул: 104104
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Виниловая Пластинка Toto Live In Amsterdam - 25Th Aniversary
3 130 руб. 
4 120 руб. 
Купить
+ 84 КэтКоинов
Артикул: 104104
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748981327
ИсполнительToto
Альбом (сингл)LIVE IN AMSTERDAM - 25TH ANIVERSARY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

Medley
A1.aGirl Goodbye
A1.bGoodbye Elenore
A1.cChild's Anthem
A1.dI'll Suplly The Love
A2Gift With A Golden Gun
A3While My Guitar Gently Weeps
B1Bodhisattva
B2Africa
B3Rosanna
Medley
C1.aWaiting For Your Love
C1.bGeorgy Porgy
C1.cLion
C1.dHydra
C1.eEnglish Eyes
C1.fTill The End
C2I Won't Hold You Back
D1Afraid Of Love
D2Hold The Line
D3Home Of The Brave


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Toto, Live In Amsterdam - 25Th Aniversary (8713748981327) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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