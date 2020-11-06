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Виниловая пластинка T.C. Matic, T.C. Matic (8718469530700)

Артикул: 104092
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Виниловая пластинка T.C. Matic, T.C. Matic
2 400 руб. 
3 160 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 104092
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469530700
ИсполнительT.C. Matic
Альбом (сингл)T.C. MATIC
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Bye Bye Till The Next Time3:25
A2L'Union Fait La Force2:34
A3With You4:11
A4Stop Rock3:50
A5The Parrot Brigade3:53
B1I'm Not Like That2:30
B2Give Them A Leader5:02
B3Viva Boema4:25
B4O La La La3:17
B5Pitie Pour Lui3:16


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка T.C. Matic, T.C. Matic (8718469530700) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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