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Виниловая пластинка Southside Johnny and The Ashbury Dukes, Heart Of Stone (8713748982058)

Артикул: 104076
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Виниловая Пластинка Southside Johnny And The Ashbury Dukes Heart Of Stone
2 400 руб. 
3 160 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 104076
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748982058
ИсполнительSOUTHSIDE JOHNNY AND THE ASHBURY DUKES
Альбом (сингл)HEART OF STONE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Got To Be A Better Way Home3:23
A2This Time Baby's Gone For Good3:30
A3I Played The Fool3:35
A4Hearts Of Stone4:05
A5Take It Inside3:25
B1Talk To Me4:00
B2Next To You3:41
B3Trapped Again4:25
B4Light Don't Shine4:20


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Виниловая пластинка Southside Johnny and The Ashbury Dukes, Heart Of Stone (8713748982058) - данный товар вы можете купить по цене по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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