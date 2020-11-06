Виниловая пластинка Southside Johnny and The Ashbury Dukes, Heart Of Stone (8713748982058)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8713748982058
|Исполнитель
|SOUTHSIDE JOHNNY AND THE ASHBURY DUKES
|Альбом (сингл)
|HEART OF STONE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Got To Be A Better Way Home
|3:23
|A2
|This Time Baby's Gone For Good
|3:30
|A3
|I Played The Fool
|3:35
|A4
|Hearts Of Stone
|4:05
|A5
|Take It Inside
|3:25
|B1
|Talk To Me
|4:00
|B2
|Next To You
|3:41
|B3
|Trapped Again
|4:25
|B4
|Light Don't Shine
|4:20
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