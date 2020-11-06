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Виниловая пластинка Satchel, Family (8713748980856)

Артикул: 104028
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Виниловая пластинка Satchel, Family
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 104028
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748980856
ИсполнительSATCHEL
Альбом (сингл)FAMILY
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

1Stargazer0:58
2Palurdo6:26
3Espionage7:19
4Stussy Pussy6:23
5Tzupadoopa0:10
6How About Some Music?7:12
7Jet Up6:29
8Open By Hand7:05
9Make A Run For It0:43
10Beach Toys7:54
11Where Are The Ingredients?6:24
12Nuance6:56
13Life Essentials6:00
14Walk On By0:42


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Satchel, Family (8713748980856) - этот товар вы можете купить по цене 2720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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