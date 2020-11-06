Виниловая пластинка Mourn, Mourn (0803341228870)

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|Бренд
|Plastic Head
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|803341228870
|Исполнитель
|Mourn
|Альбом (сингл)
|MOURN
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Plastic Head
|A1
|Awakening
|6:03
|A2
|Iron Sky
|5:51
|A3
|Children Of The Circle
|4:39
|B1
|Drowning
|5:38
|B2
|Through These Eyes
|4:42
|B3
|Dreamless Sleep
|5:08
|C1
|After All
|5:47
|C2
|Forever More
|8:18
Dark Passages II Compilation Track 1996
|C3
|Calm Before The Storm
|6:05
Demo 1993
|D1
|Intro
|1:17
|D2
|Forever More
|5:11
|D3
|Drowning
|4:59
|D4
|Through These Eyes
|4:23
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