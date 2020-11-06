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Виниловая пластинка Mellencamp, John 'Cougar', Scarecrow (0600753372548)

Артикул: 103903
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Виниловая Пластинка Mellencamp, John Cougar Scarecrow
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode600753372548
ИсполнительMELLENCAMP, JOHN COUGAR
Альбом (сингл)SCARECROW
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Rain On The Scarecrow
A2Grandma's Theme
A3Small Town
A4Minutes To Memories
A5Lonely Ol' Night
A6The Face Of The Nation
B1Justice And Independence '85
B2Between A Laugh And A Tear
B3Rumbleseat
B4You've Got To Stand For Somethin'
B5R.O.C.K. In The U.S.A. (A Salute To 60's Rock)
B6The Kind Of Fella I Am (Bonus Track)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Mellencamp, John 'Cougar', Scarecrow (0600753372548) - по цене 2510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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