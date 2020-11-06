Виниловая пластинка Mellencamp, John 'Cougar', Scarecrow (0600753372548)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|600753372548
|Исполнитель
|MELLENCAMP, JOHN COUGAR
|Альбом (сингл)
|SCARECROW
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Rain On The Scarecrow
|A2
|Grandma's Theme
|A3
|Small Town
|A4
|Minutes To Memories
|A5
|Lonely Ol' Night
|A6
|The Face Of The Nation
|B1
|Justice And Independence '85
|B2
|Between A Laugh And A Tear
|B3
|Rumbleseat
|B4
|You've Got To Stand For Somethin'
|B5
|R.O.C.K. In The U.S.A. (A Salute To 60's Rock)
|B6
|The Kind Of Fella I Am (Bonus Track)
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