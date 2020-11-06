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Виниловая пластинка Mann, Aimee, Charmer (8718469531561)

Артикул: 103891
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Виниловая Пластинка Mann, Aimee Charmer
2 400 руб. 
3 160 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 103891
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469531561
ИсполнительMANN, AIMEE
Альбом (сингл)CHARMER
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Charmer3:25
A2Disappeared3:24
A3Labrador3:49
A4Crazytown3:21
A5Soon Enough3:59
B1Living A Lie3:26
B2Slip And Roll4:12
B3Gumby2:53
B4Gamma Ray3:00
B5Barfly4:00
B6Red Flag Diver2:29


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Mann, Aimee, Charmer (8718469531561) - стоимость товара 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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