Виниловая пластинка Mann, Aimee, Charmer (8718469531561)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469531561
|Исполнитель
|MANN, AIMEE
|Альбом (сингл)
|CHARMER
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Charmer
|3:25
|A2
|Disappeared
|3:24
|A3
|Labrador
|3:49
|A4
|Crazytown
|3:21
|A5
|Soon Enough
|3:59
|B1
|Living A Lie
|3:26
|B2
|Slip And Roll
|4:12
|B3
|Gumby
|2:53
|B4
|Gamma Ray
|3:00
|B5
|Barfly
|4:00
|B6
|Red Flag Diver
|2:29
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