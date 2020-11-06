Виниловая пластинка Los Lobos, How Will The Wolf Survive (8718469533893)

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|Бренд
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|8718469533893
|Исполнитель
|Los Lobos
|Альбом (сингл)
|HOW WILL THE WOLF SURVIVE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
|A1
|Don't Worry Baby
|2:43
|A2
|A Matter Of Time
|3:55
|A3
|Corrido #1
|2:42
|A4
|Our Last Night
|3:08
|A5
|The Breakdown
|4:12
|B1
|I Got Loaded
|3:20
|B2
|Serenata Nortena
|2:53
|B3
|Evangeline
|2:43
|B4
|I Got To Let You Know
|2:35
|B5
|Lil' King Of Everything
|1:18
|B6
|Will The Wolf Survive?
|3:41
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