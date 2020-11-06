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Виниловая пластинка Kowalczyk, Ed, Alive (LP) (8713748981235)

Артикул: 103854
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Виниловая Пластинка Kowalczyk, Ed Alive
2 720 руб. 
3 570 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 103854
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748981235
ИсполнительKOWALCZYK, ED
Альбом (сингл)ALIVE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Формат изданияLP
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Drive3:36
A2The Great Beyond3:23
A3Grace3:14
A4Stand3:33
A5Drink (Everlasting Love)3:09
A6Zion4:06
B1In Your Light4:24
B2Just In Time3:09
B3Rome3:39
B4Soul Whispers3:52
B5Fire On The Mountain3:58
CEat Your Love3:19
DGrace (New Version)3:18


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kowalczyk, Ed, Alive (LP) (8713748981235) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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