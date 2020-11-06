Виниловая пластинка Hendrix, Jimi, Miami Pop Festival (0888837699310)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|888837699310
|Исполнитель
|HENDRIX, JIMI
|Альбом (сингл)
|MIAMI POP FESTIVAL
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|06.10.2017
|Introduction
|1:54
|Hey Joe
|6:22
|Foxey Lady
|4:32
|Tax Free
|8:44
|Fire
|2:47
|Hear My Train A Comin'
|7:59
|I Don't Live Today
|4:50
|Red House
|12:07
|Purple Haze
|4:19
Bonus Performances:
|Fire [Afternoon Show]
|3:07
|Foxey Lady [Afternoon Show]
|4:56
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