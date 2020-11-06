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Виниловая пластинка Hardin, Tim, Bird On A Wire (8718469531660)

Артикул: 103776
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Виниловая пластинка Hardin, Tim, Bird On A Wire
2 050 руб. 
2 690 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 103776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8718469531660
ИсполнительHARDIN, TIM
Альбом (сингл)BIRD ON A WIRE
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Bird On The Wire
A2Moonshiner
A3Southern Butterfly
A4A Satisfied Mind
A5Soft Summer Breeze
B1Hoboin'
B2Georgia On My Mind
B3Andre Johray
B4If I Knew
B5Love Hymn


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Hardin, Tim, Bird On A Wire (8718469531660) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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