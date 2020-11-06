Виниловая пластинка Getz, Stan / Johnson, J.J., At The Opera House (Remastered) (5060397601162)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Fat Cat Records
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5060397601162
|Исполнитель
|GETZ, STAN / JOHNSON, J.J.
|Альбом (сингл)
|AT THE OPERA HOUSE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Fat Cat Records
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Billie's Bounce
|A2
|My Funny Valentine
|B1
|Crazy Rhythm
|B2
|Yesterdays
|B3
|It Never Entered My Mind
|B4
|Blues In The Closet
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