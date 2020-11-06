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Виниловая пластинка Get Cape. Wear Cape. Fly., Get Cape. Wear Cape. Fly. (8713748981044)

Артикул: 103758
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Виниловая Пластинка Get Cape. Wear Cape. Fly. Get Cape. Wear Cape. Fly.
2 400 руб. 
3 160 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 103758
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode8713748981044
ИсполнительGet Cape. Wear Cape. Fly.
Альбом (сингл)GET CAPE. WEAR CAPE. FLY.
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

A1Hand Me Downs
A2Collapsing Cities
A3Nightlife
A4All Of This Is Yours
A5Queen For A Day
A6All Falls Down
B1Where Will You Stand
B2Stitch By Stitch
B3The Uprising
B4The Plot
B5Morning Light


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Get Cape. Wear Cape. Fly., Get Cape. Wear Cape. Fly. (8713748981044) - по цене 2400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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