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Виниловая пластинка Earle, Steve, Copperhead Road (0600753402375)

Артикул: 103704
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Виниловая Пластинка Earle, Steve Copperhead Road
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103704
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode600753402375
ИсполнительEARLE, STEVE
Альбом (сингл)COPPERHEAD ROAD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Возрастное ограничение16+
ЛэйблBlaricum C.D. Company (B.C.D.)

Track List

1Copperhead Road
2Snake Oil
3Back To The Wall
4The Devil's Right Hand
5Johnny Come Lately
6Even When I'm Blue
7You Belong To Me
8Waiting On You
9Once You Love
10Nothing But A Child


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Earle, Steve, Copperhead Road (0600753402375) – стоимость товара 2510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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