Виниловая пластинка Dylan, Bob / Band, The, Before The Flood (0889854517410)

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|Бренд
|Sony Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|889854517410
|Исполнитель
|DYLAN, BOB / BAND, THE
|Альбом (сингл)
|BEFORE THE FLOOD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Sony Music
|Дата релиза
|01.12.2017
|A1
|Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)
|4:12
|A2
|Lay Lady Lay
|3:22
|A3
|Rainy Day Women #12 & 35
|3:25
|A4
|Knockin' On Heaven's Door
|3:46
|A5
|It Ain't Me, Babe
|3:28
|A6
|Ballad Of A Thin Man
|4:04
|B1
|Up On Cripple Creek
|5:22
|B2
|I Shall Be Released
|3:33
|B3
|Endless Highway
|5:12
|B4
|The Night They Drove Old Dixie Down
|4:37
|B5
|Stage Fright
|4:38
|C1
|Don't Think Twice, It's All Right
|4:22
|C2
|Just Like A Woman
|5:13
|C3
|It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
|5:35
|C4
|The Shape I'm In
|4:10
|C5
|When You Awake
|3:08
|C6
|The Weight
|4:47
|D1
|All Along The Watchtower
|3:21
|D2
|Highway 61 Revisited
|4:22
|D3
|Like A Rolling Stone
|6:22
|D4
|Blowin' In The Wind
|5:11
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