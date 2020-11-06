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Виниловая пластинка Dylan, Bob / Band, The, Before The Flood (0889854517410)

Артикул: 103702
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Виниловая пластинка Dylan, Bob / Band, The, Before The Flood
2 510 руб. 
3 300 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 103702
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode889854517410
ИсполнительDYLAN, BOB / BAND, THE
Альбом (сингл)BEFORE THE FLOOD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблSony Music
Дата релиза01.12.2017

Track List

A1Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)4:12
A2Lay Lady Lay3:22
A3Rainy Day Women #12 & 353:25
A4Knockin' On Heaven's Door3:46
A5It Ain't Me, Babe3:28
A6Ballad Of A Thin Man4:04
B1Up On Cripple Creek5:22
B2I Shall Be Released3:33
B3Endless Highway5:12
B4The Night They Drove Old Dixie Down4:37
B5Stage Fright4:38
C1Don't Think Twice, It's All Right4:22
C2Just Like A Woman5:13
C3It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)5:35
C4The Shape I'm In4:10
C5When You Awake3:08
C6The Weight4:47
D1All Along The Watchtower3:21
D2Highway 61 Revisited4:22
D3Like A Rolling Stone6:22
D4Blowin' In The Wind5:11


Теги товара: Bob Dylan.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Dylan, Bob / Band, The, Before The Flood (0889854517410) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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